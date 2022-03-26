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В Польше хотят уволить спикера сената из-за скандального обращения к Раде

Суббота, 26 марта 2022, 18:32

Правящая польская партия "Право и Справедливость" начинает процедуру увольнения спикера Сената Томаша Гродзкого.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl,, соответствующее заявление сенаторы изд ПиС уже сегодня должны подать на имя вице-спикера Марека Пенко.

Причиной скандала стало видео обращение Томаша Гродзкого в украинский парламент, обнародованное на сайте Сената.

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В этом обращении спикер Сената заявил о "финансировании Польшей преступного режима Путина".

"Санкции должны быть полными и жестко введены. Поэтому я должен извиниться за то, что некоторые (польские) компании позорно продолжают свою деятельность в России, что тысячи грузовиков все еще едут через Польшу в Беларусь и далее, что правительство все еще импортирует российские угли и не в состоянии заморозить активы. Таким образом, с недопустимым лицемерием, мы продолжаем финансировать преступный режим, даже против намерений, использующих вырученные деньги на убийства невинных людей на бойню Украины", – заявил он.

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На это заявление сразу отреагировали в правящей партии. По словам вице-спикера Сената Марека Пенко, такие утверждения Гродского "лживы и искажает позицию Польши". Он сразу же анонсировал сбор подписей на отставку спикера.

Как отмечает заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Вонсик, спикером Сената может быть представитель оппозиции и оппонент правительства, но это не может быть "кто-то реализующий московский сценарий – сценарий разногласия между Польшей и Украиной".

В то же время, сам Гродзктй отмечает, что не отрекается от своих слов.

"Прежде всего, я бы попросил господина Пенко указать, какие санкции ввела Польша. Здесь следует подчеркнуть, что не стоит давать россиянам время на перевод денег из Польши, стоит наконец-то начать тормозить импорт российского угля, стоит контролировать грузовики, проезжающие через Польшу. Беларуси", - отметил он.

Напомним, что в отличие от Сейма, в Сенате – верхней палате польского парламента большинство имеет оппозиция. Потому и спикером Сената является представитель оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Также напомним, что несмотря на польско-белорусскую границу украинские и польские активисты, требующие полного запрета торговли с РФ, блокируют пересечение границы фурами с товарами, направляющимися в Беларусь и Россию.

Также ранее в СМИ появилась информация, что Польша покупает уголь с оккупированных украинских территорий, которые маркируются как российские.

Впоследствии премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС ввести эмбарго на ввоз российского угля.

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