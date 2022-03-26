Зеленський – Польщі: Якщо Україні не допоможуть з літаками, РФ може загрожувати й сусідам

Президент Володимир Зеленський розчарований тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, досі не передані Україні.

Джерело: Зеленський під час відеоконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє сайт президента України

Пряма мова: "Якщо партнери не допоможуть Україні з літаками й танками, а такі можливості у них є, то існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі".

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Деталі: Зеленський висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, зокрема Польщі, досі не передані нашій державі. Хоча публічно і ці країни, і США заявляли про готовність до такого рішення.

"Ціна зволікання з літаками – тисячі життів українців, які ми втрачаємо від ракетних та авіаційних ударів по мирних українських містах", – заявив президент.

За його словами, літаки, танки та системи ППО великої дальності дали б Україні змогу реально захистити свободу на всій нашій території та переломити перебіг бойових дій.

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Водночас Зеленський подякував польському колезі за прийом українських біженців.

У свою чергу, Дуда повідомив, що станом на цей час Польща прийняла вже 2,3 млн українців. За його словами, країна забезпечує їх усім необхідним.

Президенти, а також представники їхніх офісів обговорили функціонування енергосистеми України в єдиній енергетичній мережі Європи. Міністри енергетики двох держав отримали доручення продовжити консультації після завершення розмови.

Пресслужба зазначає, що, коли розмова між президентами добігала кінця, Львів зазнав повітряного удару російськими ракетами. Львів розташований за 50 кілометрів від польського кордону.