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Зеленский – Польше: Если Украине не помогут с самолетами, РФ может угрожать и соседям

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 21:16
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский разочарован тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, до сих пор не переданы Украине.

Источник: Зеленский во время видеоконференции с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает сайт президента Украины

Прямая речь: "Если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, а такие возможности у них есть, существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевойсковую. На их границах, под их городами. И пойдут дальше".

Детали: Зеленский выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности, Польши, до сих пор не переданы нашему государству. Хотя публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению.

"Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам", – заявил президент.

По его словам, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности позволили бы Украине реально защитить свободу на всей нашей территории и переломить ход боевых действий.

В то же время Зеленский поблагодарил польского коллегу за прием украинских беженцев.

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В свою очередь, Дуда сообщил, что по состоянию на это время Польша приняла уже 2,3 млн. украинцев. По его словам, страна обеспечивает их всем необходимым.

Президенты, а также представители их офисов обсудили функционирование энергосистем Украины в единой энергетической сети Европы. Министры энергетики двух государств получили поручение продлить консультации после завершения разговора.

Пресс-служба отмечает, что, когда разговор между президентами подходил к концу, российские ракеты атаковали Львов, расположенный в 50 километрах от польской границы.

Темы: ЗеленскийПольшавойна
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