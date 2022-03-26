Ядерна угода з Іраном можлива за "лічені дні" - Боррель

Після кількох місяців переговорів у Відні укладення іранської ядерної угоди є "питанням лічених днів".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, таку заяву на форумі в Досі зробив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми дуже близькі до цього, але є ще деякі невирішені питання", – заявив він журналістам.

За словами Борреля, координатор від ЄС, відповідальний за нагляд за переговорами з Іраном, Енріке Мора, вже вечорі 26 березня прибуде до Тегерану.

Ядерна угода з Іраном має зняти побоювання США та ЄС щодо створення Тегераном ядерної зброї. Одночасно угода зниме з Ірану обмеження на продажу нафти та газу, що дозволить стабілізувати пропозиції після можливого обмеження закупівель енергоносіїв з РФ.

Також на форумі у Досі Боррель заявив, що Путін має намір перетворити Україну на "другу Сирію", водночас попереджаючи про необхідність посилення міжнародного законодавства для кращого підтримання глобального миру.

"Якщо сильна країна зможе силою нав’язати сусіду, який йому не загрожує, все, що він хоче, пішовши для цього на військові злочини, знищивши країну, зробивши Маріуполь "європейським Алеппо" і зробивши Україну другою Сирією, тоді весь світ знаходитиметься у небезпеці", - заявив він.