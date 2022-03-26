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Ядерна угода з Іраном можлива за "лічені дні" - Боррель

Субота, 26 березня 2022, 20:19

Після кількох місяців переговорів у Відні укладення іранської ядерної угоди є "питанням  лічених днів".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, таку заяву на форумі в Досі зробив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

 "Ми дуже близькі до цього, але є ще деякі невирішені питання", – заявив він  журналістам.

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За словами Борреля, координатор від ЄС, відповідальний за нагляд за переговорами з Іраном, Енріке Мора, вже вечорі 26 березня прибуде до Тегерану.

Ядерна угода з Іраном має зняти побоювання США та ЄС  щодо створення Тегераном ядерної зброї. Одночасно угода зниме з Ірану обмеження на продажу нафти та газу, що дозволить стабілізувати пропозиції після можливого обмеження закупівель енергоносіїв з РФ.

Також на форумі у Досі Боррель заявив, що Путін має намір перетворити Україну на "другу Сирію", водночас попереджаючи про необхідність посилення міжнародного законодавства для кращого підтримання глобального миру.

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 "Якщо сильна країна зможе силою нав’язати сусіду, який йому не загрожує, все, що він хоче, пішовши для цього на військові злочини, знищивши країну, зробивши Маріуполь "європейським Алеппо" і зробивши Україну другою Сирією, тоді весь світ знаходитиметься у небезпеці", - заявив він.

Теми: Ірансанкції
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