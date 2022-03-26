Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ядерное соглашение с Ираном возможно за "считанные дни" - Боррель

Суббота, 26 марта 2022, 20:19

После нескольких месяцев переговоров в Вене заключение иранского ядерного соглашения является "вопросом считанных дней".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, такое заявление на форуме в Дохе сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы очень близки к этому, но есть еще некоторые нерешенные вопросы", – заявил он журналистам.

Реклама:

По словам Борреля, координатор от ЕС, ответственный за надзор за переговорами с Ираном, Энрике Мора, уже вечером 26 марта прибудет в Тегеран.

Ядерное соглашение с Ираном должно снять опасения США и ЕС относительно создания Тегераном ядерного оружия. Одновременно соглашение снимет с Ирана ограничения на продажу нефти и газа, что позволит стабилизировать предложения после возможного ограничения закупок энергоносителей из РФ.

Также на форуме в Дохе Боррель заявил, что Путин намерен превратить Украину в "вторую Сирию", в то же время предупреждая о необходимости усиления международного законодательства для лучшего поддержания глобального мира.

ВИДЕО ДНЯ

"Если сильная страна сможет силой навязать не угрожающему соседу все, что он хочет, пойдя для этого на военные преступления, уничтожив страну, сделав Мариуполь "европейским Алеппо" и сделав Украину второй Сирией, тогда весь мир будет находиться в опасности" ", – заявил он.

Темы: Ирансанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Иран
Иран "отсудил" у США $330 млн за подготовку переворота в 1980 году
Сотрудничество Ирана и России в производстве "Шахедов": The Washington Post нашло доказательства
США побуждают Иран перестать продавать России дроны – СМИ
Последние новости
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
Все новости...
Реклама: