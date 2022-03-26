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США виділять Україні додаткові $100 млн на посилення цивільної безпеки

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 20:45
США виділять Україні додаткові $100 млн на посилення цивільної безпеки
Ентоні Блінкен, Getty Images

Додаткові кошти будуть направлені на "забезпечення безпеки кордонів, підтримання  правоохоронних функцій та захисту критично важливої інфраструктури".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, "додаткова допомога на суму $100 млн" буде призначена для "підвищення спроможності МВС України забезпечувати необхідну безпеку кордонів, підтримувати цивільні правоохоронні функції та захищати критично важливу державну інфраструктуру перед лицем навмисного, неспровокованого та невиправданого нападу президента Путіна".

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Як запевняють у Держдепі, "збільшене фінансування продовжить стабільний потік засобів індивідуального захисту, польового спорядження, тактичного обладнання, медичних засобів, бронетехніки та засобів зв’язку для Державної прикордонної служби України та Національної поліції України".

Нагадаємо, за результатами переговорів із президентом США Джо Байденом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув на досягнуту домовленість щодо "конкретних кроків", які мають зменшити кількість російських ракет, які влучають в об’єкти в Україні.

"Сьогодні в розвиток контактів президентів Зеленського і Байдена ми домовилися про наступні кроки для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю. І, звісно, для того, щоб Україна перемогла", - заявив міністр.

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Він не став конкретизувати жодних інших деталей. Як відомо, раніше представники української влади висловлювалися за те, щоби зменшити кількість повідомлень про нові постачання зброї, щоби не шкодити досягнутим домовленостям.

Теми: СШАгроші
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