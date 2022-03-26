США выделят Украине дополнительные $100 млн на усиление гражданской безопасности

Дополнительные средства будут направлены на "обеспечение безопасности границ, поддержание правоохранительных функций и защиты критически важной инфраструктуры".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, "дополнительная помощь на сумму $100 млн" будет предназначена для "повышения способности МВД Украины обеспечивать необходимую безопасность границ, поддерживать гражданские правоохранительные функции и защищать критически важную государственную инфраструктуру перед лицом умышленного, неспровоцированного и неоправданного нападения президента Путина".

Как уверяют в Госдепе, "увеличенное финансирование продолжит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического оборудования, медицинских средств, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины".

Напомним, по результатам переговоров с президентом США Джо Байденом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул на достигнутую договоренность относительно "конкретных шагов", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине.

"Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", - заявил министр.

Он не стал конкретизировать никакие другие детали. Как известно, ранее представители украинской власти высказывались за то, чтобы уменьшить количество сообщений о новых поставках оружия, чтобы не вредить достигнутым договоренностям.