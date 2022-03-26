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Харківщина: з мером Балаклії немає зв’язку, заступника затримали росіяни

Катерина ТищенкоСубота, 26 березня 2022, 21:26
фото vistibalaklii.com.ua

Росіяни затримали заступника міського голови Балаклії Харківської області Сергія Полторака, може бути затриманий також мер міста Іван Столбовий.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку".

Деталі: Синєгубов зазначив, що досі перебуває у полоні окупантів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.

"Із Офісом президента та віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук співпрацюємо щодо звільнення полонених", - додав голова Харківщини.

Теми: Харківська областьвійна
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