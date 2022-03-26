Харьковщина: с мэром Балаклеи нет связи, зама задержали россияне

Россияне задержали заместителя городского головы Балаклеи Харьковской области Сергея Полторака, может быть задержан мэр города Иван Столбовой.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи".

Детали: Синегубов отметил, что до сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.

"С Офисом президента и вице-премьер-министром Ириной Верещук сотрудничаем по освобождению пленных", - добавил глава Харьковщины.