Харьковщина: с мэром Балаклеи нет связи, зама задержали россияне
Россияне задержали заместителя городского головы Балаклеи Харьковской области Сергея Полторака, может быть задержан мэр города Иван Столбовой.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "Сегодня в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.
Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи".
Детали: Синегубов отметил, что до сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.
"С Офисом президента и вице-премьер-министром Ириной Верещук сотрудничаем по освобождению пленных", - добавил глава Харьковщины.