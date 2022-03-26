Словаччина завершує заміну радянської системи ППО на сучасну
Система протиповітряної оборони Patriot, розташована на авіабазі Сляч, уже захищає центральну Словаччину.
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality, про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.
За його словами, для захисту інших частин Словацької Республіки будуть задіяні інші батареї цієї системи – дві німецькі та одна голландська.
"Найближчим часом захист східного кордону буде посилено за допомогою інших систем протиповітряної оборони Словаччини та союзників", - сказав глава уряду.
Він подякував союзникам за їх майже негайну відповідь на забезпечення безпеки словацьких громадян. "Постачання обладнання та персоналу є яскравим доказом того, що Словаччина є повноправним членом сильного альянсу, який захистить її у разі потреби", – підкреслив Гегер. За даними Міністерства оборони Словацької Республіки, система Patriot у розгорнутій версії є однією з найскладніших систем протиповітряної та протиракетної оборони.
Для України ця новина важлива тим, що Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну систему С-300 для захисту від російських авіаударів.
Умовою Братислави було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.
Таким чином, перешкод для передачи системи С-300 Україні вже немає.
Тим часом, Росія обіцяє не допустити передачі Україні С-300 зі Словаччини.