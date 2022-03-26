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Словаччина завершує заміну радянської системи ППО на сучасну

Субота, 26 березня 2022, 21:32

Система протиповітряної оборони Patriot, розташована на авіабазі Сляч, уже захищає центральну Словаччину.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality, про  це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

За його словами, для захисту інших частин  Словацької Республіки будуть задіяні інші батареї цієї системи – дві німецькі та одна голландська.

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"Найближчим часом захист східного кордону буде посилено за допомогою інших систем протиповітряної оборони Словаччини та союзників", - сказав глава уряду. 

Він подякував союзникам за їх майже негайну відповідь на забезпечення безпеки словацьких громадян. "Постачання обладнання та персоналу є яскравим доказом того, що Словаччина є повноправним членом сильного альянсу, який захистить її у разі потреби", – підкреслив Гегер. За даними Міністерства оборони Словацької Республіки, система Patriot у розгорнутій версії є однією з найскладніших систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Для України ця новина важлива тим, що Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну систему С-300 для захисту від російських авіаударів.

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Умовою Братислави було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Таким чином, перешкод для передачи системи С-300 Україні вже немає.

Тим часом, Росія обіцяє не допустити передачі Україні С-300 зі Словаччини.

Теми: Словаччинаармія
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