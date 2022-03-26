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Словакия завершает замену советской системы ПВО современной

Суббота, 26 марта 2022, 21:32

Система противовоздушной обороны Patriot, расположенная на авиабазе Сляч, уже защищает центральную Словакию.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality, об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

По его словам, для защиты других частей Словацкой Республики будут задействованы другие батареи этой системы – две немецкие и одна голландская.

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"В ближайшее время защита восточной границы будет усилена с помощью других систем противовоздушной обороны Словакии и союзников", - сказал глава правительства.

Он поблагодарил союзников за их почти немедленный ответ на обеспечение безопасности словацких граждан. "Поставка оборудования и персонала является ярким доказательством того, что Словакия является полноправным членом сильного альянса, который защитит его в случае необходимости", – подчеркнул Хегер.

По данным Министерства обороны Словацкой Республики, система Patriot в развернутой версии является одной из самых сложных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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Для Украины эта новость важна тем, что  Словакия предварительно согласилась предоставить Украине один С-300 для защиты от российских авиаударов. Но Братислава потребовала замену от государств НАТО, чтобы защитить свое воздушное пространство.

Таким образом, помех для передачи системы С-300 Украине уже нет.

Темы: Словакияармия
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