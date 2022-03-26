В російському МЗС не виключають закриття посольства у Польщі

Про можливе закриття посольства РФ у Польщі заявив його глава Сергєй Андрєєв.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російський Комерсант, про це дипломат заявив під час інтерв’ю пропагандисту Владіміру Соловйову.

"До розриву стосунків, мабуть, справа не дійде. Можливо, нас змусять на якийсь час закрити тут посольство. Природно, у цьому випадку доведеться і полякам закрити своє посольство в Москві",— сказав посол.

Таким чином дипломат відреагував на рішення Варшави видворити 45 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

Нагадаємо, останнім часом вже всерйоз обговорюється варіант нападу РФ на одну з країн НАТО, зокрема – на Польщу.

Нагадаємо, в інтерв'ю "Європейській правді" посол України в Польщі Андрій Дещиця розповів, що агресія Росії проти Польщі чи іншої країни ЄС можлива навіть у найближчі дні.

Одним із доказом цього є спалення документів російським посольством у Варшаві – схожим чином російське посольство у Києві діяло за кілька днів до вторгнення.

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Таким чином, ймовірне закриття посольства РФ може стати наступним кроком у цьому сценарії.

Більш того, колишній командувач об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Веслі Кларк вважає, що президент РФ Владімір Путін може завдати удару тактичною ядерною зброєю по Польщі.