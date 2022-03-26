В российском МИДе не исключают закрытия посольства в Польше

О возможном закрытии посольства РФ в Польше заявил его глава Сергей Андреев.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский КоммерсантЪ, об этом дипломат заявил во время интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"До разрыва отношений, пожалуй, дело не дойдет. Возможно, нас заставят на время закрыть здесь посольство. Естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве",— сказал посол.

Таким образом дипломат отреагировал на решение Варшавы выдворить 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Напомним, в последнее время уже всерьез обсуждается вариант нападения РФ на одну из стран НАТО, в частности – на Польшу.

Напомним, в интервью "Европейской правде" посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, что агрессия России против Польши или другой страны ЕС возможна даже в ближайшие дни.

Одним из доказательств этого является сожжение документов российским посольством в Варшаве – подобным образом российское посольство в Киеве действовало за несколько дней до вторжения.

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Таким образом, возможное закрытие посольства РФ может стать следующим шагом в этом сценарии.

Более того, бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Весли Кларк считает, что президент РФ Владимир Путин может нанести удар тактическим ядерным оружием по Польше.