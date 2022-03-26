У РНБО дорікнули німецьким ЗМІ, які пишуть брехню і роспропаганду про "Азов"

Центр протидії дезінформації при РНБО закликає німецькомовні медіа не поширювати російську пропаганду та брехню про український полк "Азов", який зараз захищає Маріуполь.

Джерело: Центр протидії дезінформації РНБО

Дослівно: "У німецькомовних медіа кілька останніх тижнів наявна тривожна тенденція поширюються неправдиві прорашистські наративи щодо українського "наці-батальйону Азов".

Для німців тема нацистів та їх злочинів є гіперчутливою з часів Другої світової війни, тому будь-яка згадка чи опис військових формувань з префіксом "наці" викликає негайний осуд та дистанціювання.

Саме з цією метою - асоціації українців, які боряться за свою державу та свободу з нацистами - рашистські пропагандисти перемкнулися на європейський інформаційний простір і особливо - на Німеччину.

Батальйон "Азов" створений у 2014 з добровольців, які воювали на Донбасі. Сьогодні уже полк "Азов" – це окремий загін спецпризначення Національної гвардії України".

Деталі: У РНБО віднаають, що порівняння українців з нацистами - застаріла методика Кремля, щоб маніпулювати історичною пам'яттю і провести псевдоаналогії.

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Подібні повідомлення німецьких ЗМІ в Україні вважають російською пропагандою "на виїзді".

Наразі полк "Азов" захищає Маріуполь, який окупанти безуспішно намагаються взяти під контроль майже місяць. Росіяни заблокували місто, скидають авіабомби на цивільні будинки, лікарні, пологові будинки.

У місті гуманітарна катастрофа. Люди помирають від голоду, відсутності води. Тривають постійні обстріли. Кількість жертв - десятки тисяч. Людей ховають у братських могилах.

Бійці полку "Азов", які боронять місто, закликають, деблокувати Маріуполь.

Заступник командира полку Калина записав звернення до громадян і представників західних медіа, де закликає розплющити очі і пояснює, що українські захисники, зокрема полк "Азов", захищають скою землю, воюють проти вбивць тисяч людей, проти тих, хто збив малазійський боїнг, окупував українські території, проти тих, хто тримає Маріуполь у блокаді і не дозволяє покинути місто і фактично морить людей голодом.

Пряма мова представника "Азову": Я звертаюся до західних друзів та тих росіян, які вміють думати. Ми боремося із військовими злочинцями, які щодня вбивають сотні мешканців України. Ті, хто вбив тисячі жінок та дітей у Маріуполі.

Ми боремося з тими, хто збив малазійський Боїнг, з тими, хто відібрав Крим і частину Донецької та Луганської областей.

Наші військові у червні 2014 року не дозволили окупувати Маріуполь. Це військові, які після обстрілу мікрорайону Східний у Маріуполі ціною своїх життів пішли в атаку, відкинувши ворожу артилерію, після чого мирних жителів ніхто більше не обстрілював. До 24 лютого 2022 року.

Ви повинні розуміти, що таке Азов. Це чоловіки, які у своїй переважній більшості взяли до рук зброю, бо на нас напали росіяни. Знайте, що в рядах Азова воюють бійці з ампутованими ногами – на протезах, із чотирма пораненнями… Вони самі, схожі на Маріуполь, обстріляні окупантами, але живі, сповнені любові до волі.

Я прошу вас не плутати поняття патріотизму та нацизму. Патріотизм – це коли ти любиш матір більше за сусідську. Це коли ти любиш свою землю більше за ту, яка має найкращий урожай. Коли тобі твій народ найкращий у світі. Коли ти борониш свою країну, а не нападаєш на інших. Наші військові ніколи не вторгалися до Грузії, Чечні, Придністров'я, Сирії... Ми ніколи не намагалися захопити чужі землі, але нам доводиться протистояти справжнім нацистам 21 століття - росіянам.

Не лише Путіну. Визнайте. Це не він пілотує літаки, що скидають бомби на лікарні, не він – артилерист, який руйнує житлові будинки, ховаючи людей живцем. Це роблять російські солдати за мовчазною згодою всієї Росії. Згоди захоплювати, руйнувати, ґвалтувати, вбивати...

Мені б хотілося, щоб рано чи пізно всі ті хлопці, які зараз воюють за Україну, змогли сказати "Привіт, батьки", "Привіт, кохана", "Як ви, діти? Тепер ви на повну безпеку, мої дорогі!"

І ці слова стануть правдою лише за умови вашого усвідомлення, хто є ворогом. І вашої боротьби, щоби не бути причетними до цього злочину".