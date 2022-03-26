В СНБО упрекнули немецкие СМИ, пишущие ложь и роспропаганду об "Азове"

Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает немецкоязычные медиа не распространять российскую пропаганду и ложь об украинском полке "Азов", который сейчас защищает Мариуполь.

Источник: Центр противодействия дезинформации СНБО

Дословно: "В немецкоязычных медиа несколько последних недель налицо тревожная тенденция распространяются ложные прорашистские нарративы в отношении украинского "наци-батальона Азов".

Для немцев тема нацистов и их преступлений гиперчувствительна со времен Второй мировой войны, поэтому любое упоминание или описание военных формирований с префиксом "наци" вызывает немедленное осуждение и дистанцирование.

Именно с этой целью – ассоциации украинцев, борющихся за свое государство и свободу с нацистами, – рашистские пропагандисты переключились на европейское информационное пространство и особенно – на Германию.

Батальон "Азов" создан в 2014 из добровольцев, воевавших на Донбассе. Сегодня уже полк "Азов" – это отдельный отряд спецназа Национальной гвардии Украины".

Детали: В СНБО отмечают, что сравнение украинцев с нацистами – устаревшая методика Кремля, чтобы манипулировать исторической памятью и провести псевдоаналогии.

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Подобные сообщения немецких СМИ в Украине считают российской пропагандой "на выезде".

В настоящее время полк "Азов" защищает Мариуполь, который оккупанты безуспешно пытаются взять под контроль почти месяц. Россияне заблокировали город, сбрасывают авиабомбы на гражданские дома, больницы, роддома.

В городе – гуманитарная катастрофа. Люди умирают от голода, отсутствия воды. Продолжаются постоянные обстрелы. Количество жертв – десятки тысяч. Людей хоронят в братских могилах.

Бойцы полка "Азов", защищающие город, призывают деблокировать Мариуполь.

Заместитель командира полка Калина записал обращение к гражданам и представителям западных медиа, где призывает открыть глаза и объясняет, что украинские защитники, в частности полк "Азов", защищают свою землю, воюют против убийц тысяч людей, против тех, кто сбил малазийский боинг, оккупировал украинские территории, против тех, кто держит Мариуполь в блокаде и не позволяет покинуть город и фактически морит людей голодом.

Прямая речь представителя "Азова": "Я обращаюсь к западным друзьям и тем россиянам, которые умеют думать. Мы боремся с военными преступниками, которые каждый день убивают сотни жителей Украины. Убившие тысячи женщин и детей в Мариуполе.

Мы боремся с теми, кто сбил малазийский Боинг, с отобравшими Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Наши военные в июне 2014 года не разрешили оккупировать Мариуполь. Это военные, которые после обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе ценой своих жизней пошли в атаку, отбросив вражескую артиллерию, после чего мирных жителей никто не обстреливал. До 24 февраля 2022 года.

Вы должны понимать, что такое Азов. Это мужчины, которые в своем подавляющем большинстве взяли в руки оружие, потому что на нас напали россияне. Знайте, что в рядах Азова воюют бойцы с ампутированными ногами – на протезах, с четырьмя ранениями… Они сами, похожие на Мариуполь, обстреляны оккупантами, но живы, исполнены любви к свободе.

Я прошу вас не путать понятия патриотизма и нацизма. Патриотизм – это когда ты любишь свою мать больше соседской. Это когда ты любишь свою землю больше той, которая дает лучший урожай. Когда тебе твой народ самый лучший в мире. Когда ты защищаешь свою страну, а не нападаешь на других. Наши военные никогда не вторгались в Грузию, Чечню, Приднестровье, Сирию... Мы никогда не пытались захватить чужие земли, но нам приходится противостоять настоящим нацистам 21 века - россиянам.

Не только Путину. Признайте. Это не он пилотирует самолеты, сбрасывающие бомбы на больницы, не он – артиллерист, разрушающий жилые дома, пряча людей живьем. Это делают российские солдаты по молчаливому согласию всей России. Согласия захватывать, разрушать, насиловать, убивать...

Мне бы хотелось, чтобы рано или поздно все те ребята, которые сейчас воюют за Украину, смогли сказать "Привет, родители", "Привет, любимая", "Как вы, дети? Теперь вы в полной безопасности, мои дорогие!"

И эти слова станут правдой только при условии вашего осознания, кто враг. И вашей борьбы, чтобы не быть причастными к этому преступлению".