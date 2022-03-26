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Зеленський про окупацію: рублі – хіба що на вагу і маргінали-"політики" зі смітників не допоможуть

Альона Мазуренко Субота, 26 березня 2022, 22:30
Зеленський про окупацію: рублі – хіба що на вагу і маргінали-політики зі смітників не допоможуть

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських загарбників, які тимчасово окупували українські міста. За його словами, окупантам не допоможуть маргінали, яких хочуть видати за "владу", а рублі скоро будуть прийматися хіба що на вагу. 

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом.

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Не допоможе й підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зображати нібито проросійську владу...

Відповідь російським військам буде тільки одна – ненависть і презирство. І неминуче прийдуть наші Збройні Сили України.

Саме тому прості українські селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, які падають на нашу землю. Саме тому наші "тракторні війська" – українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають її нашим Збройним Силам України. Зокрема найновіші зразки, які Росія намагалася зберігати в секреті. А тепер окупанти кидають їх на нашій землі та просто втікають...

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В принципі, правильно роблять. Бо їм звідси краще втекти, ніж померти. А інших альтернатив немає й не буде".

Теми: Зеленськийокупаціявійна
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