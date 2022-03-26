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Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут

Алена МазуренкоСуббота, 26 марта 2022, 22:30
Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-политики из мусорников не помогут

Президент Владимир Зеленский обратился к российским захватчикам, временно оккупировавшим украинские города. По его словам, оккупантам не помогут маргиналы, которые хотят выдать за "власть", а рубли скоро будут приниматься разве что на вес.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение камлания московских телеведущих, листовки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу.

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Не поможет и подкуп маргиналов, которых оккупанты ищут по всем мусорникам, чтобы изображать якобы пророссийские власти...

Ответ российским войскам будет только один – ненависть и презрение. И неизбежно придут наши вооруженные силы Украины.

Именно поэтому простые украинские жители сел берут в плен пилотов сбитых российских самолетов, которые падают на нашу землю. Поэтому наши "тракторные войска" – украинские фермеры забирают российскую технику в полях и отдают ее нашим Вооруженным Силам Украины. В частности, новейшие образцы, которые Россия пыталась хранить в секрете. А теперь оккупанты бросают их на нашей земле и просто убегают...

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В принципе, правильно поступают. Ибо отсюда лучше убежать, чем умереть. А других альтернатив нет и не будет".

Темы: Зеленскийоккупациявойна
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