Зеленський: Росія робить все, щоб в Україні відбулася дерусифікація

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робить все, щоб в Україні відбулася дерусифікація.

Джерело: звернення Зеленського.

Пряма мова: "Там, де російська завжди була частиною повсякденного життя, як і українська мова, на Сході нашої держави, і там, де ви перетворюєте мирні міста сьогодні на руїни, Росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите за одне покоління і назавжди. Це ще один вияв вашої самогубної політики".

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