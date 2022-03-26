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Зеленський: Росія робить все, щоб в Україні відбулася дерусифікація

Субота, 26 березня 2022, 23:33

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робить все, щоб в Україні відбулася дерусифікація.

Джерело: звернення Зеленського.

Пряма мова: "Там, де російська завжди була частиною повсякденного життя, як і українська мова, на Сході нашої держави, і там, де ви перетворюєте мирні міста сьогодні на руїни, Росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите за одне покоління і назавжди. Це ще один вияв вашої самогубної політики".

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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