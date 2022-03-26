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Зеленский: Россия делает все, чтобы в Украине состоялась деруссификация

Суббота, 26 марта 2022, 22:33

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все, чтобы в Украине состоялась деруссификация.

Источник: обращение Зеленского.

Прямая речь: "Там, где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, на Востоке нашего государства, и там, где вы превращаете мирные города сегодня в руины, Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась деруссификация. Вы это делаете за одно поколение и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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