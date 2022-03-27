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Ворог посилив повітряний терор - 6 ракет по Львову, але мінусує 1 літак - ПС ЗСУ

Валентина РоманенкоНеділя, 27 березня 2022, 00:19

За добу 26 березня Повітряні сили Збройних сил України збили один літак окупантів. Водночас ворог випустив 6 ракет по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території  бронетанкового заводу.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України.

Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території  бронетанкового заводу".

Деталі: "Ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і наносить масовані ракетні удари", зазначають у ПС ЗСУ.

Для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було нанесено удари ракет, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО, наголошують у ПС ЗСУ.

Потягом доби 26 березня, окрім згаданого літака, Повітряні сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів та 2 крилаті ракети.

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Крім цього воїни однієї з бригад Десантно-штурмових військ із переносних ракетних комплексів збили три крилаті ракети, що несли смерть українцям.

Загалом за добу знищено:

- 1 літак;

- 12 БпЛА різних типів;

- 5 крилатих ракет.

Теми: війна
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