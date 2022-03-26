Враг усилил воздушный террор – 6 ракет по Львову, но минусирует 1 самолет – ВС ВСУ

За сутки 26 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили один самолет оккупантов. В то же время враг выпустил 6 ракет по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Второй день подряд российский преступный режим прибегает к воздушному террору – по мирным украинским городам летят десятки крылатых и баллистических ракет. Пуски производятся с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины.

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Шесть таких ракет российские оккупанты сегодня выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода".

Детали: "Враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносит массированные ракетные удары", отмечают в ВС ВСУ.

Для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым были нанесены удары ракет, захватчики активно используют беспилотные летательные аппараты разных типов, от оперативно-тактического уровня – до квадрокоптеров, которые все больше уничтожаются украинским ПВО, отмечают в ВС ВСУ.

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В течение суток 26 марта, кроме упомянутого самолета, Воздушные силы уничтожили по меньшей мере 12 БпЛА разных типов и 2 крылатые ракеты.

Кроме этого воины одной из бригад Десантно-штурмовых войск из переносных ракетных комплексов сбили три крылатых ракет, несших смерть украинцам.

В целом, за сутки уничтожены:

- 1 самолет;

- 12 БпЛА разных типов;

– 5 крылатых ракет.