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Зеленський: Україна не може збивати ракети з дробовиків. Потрібні танки і літаки

Альона Мазуренко Субота, 26 березня 2022, 23:24
Зеленський: Україна не може збивати ракети з дробовиків. Потрібні танки і літаки

Президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів надати Україні необхідні для деблокування Маріуполя танки та літаки, бо українські захисники не можуть збивати російські ракети кулеметами та дробовиками. 

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках.

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А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків. Про це знають всі захисники України. Знають всі захисники Маріуполя. Знають тисячі людей – громадяни, цивільні, які там вмирають у блокаді.

Це знають у США. Знають усі європейські політики. Ми сказали всім. І це мають знати якнайшвидше і якнайбільше людей на землі. Щоб усі розуміли, хто й чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення".

Деталі: Президент розповів, що 26 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Кулеба зустрілися у Польщі з колегами зі США. До них приєднався президент США Джозеф Байден.

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Переговори, за словами Зеленського, стосувалися, зокрема, й необхідної для України зброї: "Поки продовжується цей пінг-понг – хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту".

Президент додав, що українські захисники захопили певну кількість російських танків, але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи у Європі, ніж наші партнери.

Теми: ЗеленськийзброяУкраїнавійна
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