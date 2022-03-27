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Зеленский: Украина не может сбивать ракеты с дробовиков. Нужны танки и самолеты

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 марта 2022, 00:24

Президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров предоставить Украине необходимые для деблокирования Мариуполя танки и самолеты, потому что украинские защитники не могут сбивать российские ракеты пулеметами и дробовиками.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, с пулеметов, которых слишком много в поставках.

А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и, обязательно, самолетов. Об этом знают все защитники Украины. Знают все защитники Мариуполя. Знают тысячи людей – граждане, гражданские, умирающие там в блокаде.

Это знают в США. Знают все европейские политики. Мы сказали всем. И это должны знать как можно быстрее и больше людей на земле. Чтобы все понимали, кто и почему просто побоялся предотвратить эту трагедию. Просто побоялся принять решение".

Детали: Президент рассказал, что 26 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Кулеба встретились в Польше с коллегами из США. К ним присоединился президент США Джозеф Байден.

Переговоры, по словам Зеленского, касались, в частности, необходимого для Украины оружия: "Пока продолжается этот пинг-понг – кто и как должен передать нам самолеты и другие инструменты защиты".

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Президент добавил, что украинские защитники захватили определенное количество российских танков, но все же народы мира точно не поймут, если поле боя в Украине станет большим поставщиком танков для защиты свободы в Европе, чем наши партнеры.

Темы: ЗеленскийоружиеУкраинавойна
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