У Львові затримали двох імовірних інформаторів ворога

У Львові патрульні затримали осіб, які передавали інформацію про пересування українських військових та блокпости на номери російських абонентів.

Джерело: Патрульна поліція Львівської області

Дослівно: "Сьогодні на проспекті Чорновола (у Львові – ред.) патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефону водія поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових.

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Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами".

Деталі: Також патрульні 26 березня, прямуючи на місце потрапляння ракет, виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль.

Крім того, у його планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області.

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"Цю інформацію він надіслав на два російських номери", – повідомляють у патрульній поліції Львівщини.

Осіб поліція затримала і передала Службі безпеки України.