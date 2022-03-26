Во Львове задержали двух вероятных информаторов врага

Во Львове патрульные задержали лиц, которые передавали информацию о передвижении украинских военных и блокпосты на номера российских абонентов.

Источник: Патрульная полиция Львовской области

Дословно: "Сегодня на проспекте Чорновила (во Львове – ред.) патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя полицейские обнаружили видео и фото передвижения наших военных.

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Также у него были фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами".

Детали: Также патрульные 26 марта, направляясь на место попадания ракет, обнаружили мужчину, снимавшего момент полета ракеты и попадание ее в цель.

Кроме того, в его планшете были обнаружены фотографии всех блокпостов области.

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"Эту информацию он направил на два российских номера", – сообщают в патрульной полиции Львовщины.

Лица полиция задержала и передала Службе безопасности Украины.