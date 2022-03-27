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Британія назвала умови, за яких з Росії можуть бути зняті санкції

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 00:53
Ліз Трасс, ФОТО: GETTY IMAGES

У Великій Британії заявляють, що санкції з Росії можуть бути зняті після її виходу з України, припинення вогню та подальшої агресії.

Джерело: Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс в інтерв’ю газеті Telegraph, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми знаємо, що Росія підписала кілька угод, яких вона просто не дотримується. Тому повинні бути жорсткі важелі. Звичайно, санкції – це жорсткий важіль".

Деталі: Трасс заявила, що санкції, запроваджені проти російських фізичних осіб і компаній, можуть бути зняті, якщо Росія вийде з України та зобов’язується припинити агресію.

Британський уряд заявляє, що наразі ввів санкції проти банків із загальними активами у 500 мільярдів фунтів стерлінгів (658,65 мільярда доларів) та російських олігархів і їхніх членів сімей із статками понад 150 мільярдів фунтів стерлінгів.

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Теми: Велика БританіяРосіясанкціївійна
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