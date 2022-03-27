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Британия назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 00:53
ФОТО: GETTY IMAGES

В Великобритании заявляют, что санкции с России могут быть сняты после выхода Украины, прекращения огня и последующей агрессии.

Источник: Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью газете Telegraph, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы знаем, что Россия подписала несколько соглашений, которых она просто не придерживается. Поэтому должны быть жесткие рычаги. Конечно, санкции – это жесткий рычаг".

Детали: Трасс заявила, что санкции, введенные против российских физических лиц и компаний, могут быть сняты, если Россия выйдет из Украины и обязуется прекратить агрессию.

Британское правительство заявляет, что в настоящее время ввело санкции против банков с общими активами в 500 миллиардов фунтов стерлингов (658,65 миллиарда долларов) и российских олигархов и их членов семей с состоянием более 150 миллиардов фунтов стерлингов.

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Темы: ВеликобританияРосcиясанкциивойна
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