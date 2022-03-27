Подоляк розповів, коли переговори з РФ підуть легше 

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що усвідомлення Росіє реального рівня власних втрат змусить її перейти до більш конструктивних переговорів з Україною.

Джерело: інтерв’ю Подоляка німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке цитує ОП.

Деталі: За словами Подоляка, переговори зараз ведуться Україною задля створення системи безпекових гарантій, яка неможлива без участі США.

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Пряма мова: "Україна наполягає на системі безпекових гарантій, до якої увійдуть країни, що готові надати ці гарантії, зокрема й у воєнному сенсі. Від цього залежить багато іншого".

Ще деталі: Подоляк заявив, що питання щодо тимчасово окупованих Криму та ОРДЛО мусять вирішувати перші особи України та Росії, а Москва стане більш конструктивна у мирних переговорах, коли усвідомить, що від продовження війни втратить більше ніж Україна.

Цитата: "Щоб це відбулося, треба, щоб наша армія ефективно діяла. А для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете зробити безпольотну зону, дайте нам системи ППО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили наші мирні міста. Друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати такі міста, як Маріуполь. Третє: потрібні санкції на кшталт нафтового ембарго, максимальні обмеження щодо фінансових операцій тощо".

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