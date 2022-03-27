Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Подоляк розповів, коли переговори з РФ підуть легше 

Неділя, 27 березня 2022, 00:01

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що усвідомлення Росіє реального рівня власних втрат змусить її перейти до більш конструктивних переговорів з Україною.

Джерело: інтерв’ю Подоляка німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке цитує ОП.

Деталі: За словами Подоляка, переговори зараз ведуться Україною задля створення системи безпекових гарантій, яка неможлива без участі США.

Реклама:

Пряма мова: "Україна наполягає на системі безпекових гарантій, до якої увійдуть країни, що готові надати ці гарантії, зокрема й у воєнному сенсі. Від цього залежить багато іншого".

Ще деталі: Подоляк заявив, що питання щодо тимчасово окупованих Криму та ОРДЛО мусять вирішувати перші особи України та Росії, а Москва стане більш конструктивна у мирних переговорах, коли усвідомить, що від продовження війни втратить більше ніж Україна.

Цитата: "Щоб це відбулося, треба, щоб наша армія ефективно діяла. А для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете зробити безпольотну зону, дайте нам системи ППО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили наші мирні міста. Друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати такі міста, як Маріуполь. Третє: потрібні санкції на кшталт нафтового ембарго, максимальні обмеження щодо фінансових операцій тощо".

ВІДЕО ДНЯ



Теми: РосіявійнаОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
Усі новини...
Реклама: