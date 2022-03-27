Подоляк рассказал, когда переговоры с РФ пойдут полегче

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что осознание Россей реального уровня собственных потерь заставит ее перейти к более конструктивным переговорам с Украиной.

Источник: интервью Подоляка немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое цитирует ОП.

Детали: По словам Подоляка, переговоры сейчас ведутся Украиной для создания системы гарантий безопасности, которая невозможна без участия США.

Прямая речь: "Украина настаивает на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии, в том числе и в военном смысле. От этого зависит многое другое".

Еще детали: Подоляк заявил, что вопрос временно оккупированных Крыма и ОРДЛО должны решать первые лица Украины и России, а Москва станет более конструктивной в мирных переговорах, когда осознает, что от продолжения войны потеряет больше чем Украина.

Цитата: "Чтобы это произошло, нужно, чтобы наша армия эффективно действовала. А для этого нужно, чтобы наши партнеры нам адекватно помогли. Если не хотите сделать бесполетную зону, дайте нам системы ПВО, чтобы мы могли закрыть небо, чтобы не бомбили наши мирные города. Второе: дайте нам оружие, чтобы разблокировать такие города как Мариуполь. Третье: нужны санкции вроде нефтяного эмбарго, максимальные ограничения по финансовым операциям и тому подобное".