Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться української ППО – британська розвідка

На думку британської розвідки, Росія запускає на територією України свої бомби здалеку, тому що береже свої літаки від українських сил протиповітряної оборони.

Джерело: розвідка Британії

Дослівно: "Росія продовжує покладатися на "дистанційні" боєприпаси, які запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО".

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Деталі: У Британії пишуть, що російські військово-повітряні та ракетні сили продовжують завдавати ударів по об'єктах на території України, у тому числі по багатьох об'єктах у густонаселених житлових районах.

Зазначається, що відмова або зменшення застосування цієї зброї ускладнить положення РФ, пов'язане з обмеженими запасами, що змусить Росію повернутися до менш сучасних ракет або піти на більший ризик для своїх літаків.