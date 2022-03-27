Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия стреляет издалека ракетами, потому что боится украинской ПВО – британская разведка

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 марта 2022, 01:07
КРЫЛАТАЯ РАКЕТА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

По мнению британской разведки, Россия запускает по территории Украины свои бомбы издалека, потому что бережет свои самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.

Источник: разведка Британии

Дословно: "Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые из российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов для украинских сил ПВО".

Детали: В Британии пишут, что российские военно-воздушные и ракетные силы продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, в том числе по многим объектам в густонаселенных жилых районах.

Отмечается, что отказ или уменшение применения этого оружия усложнит положение РФ, связанное с ограниченными запасами, что вынудит Россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияУкраинавойнаВеликобритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Очередная партия оружия и другой помощи от США уже поступает в Украину

Оккупанты, рывшие окопы в лесах на ЧАЭС, заслуживают премии Дарвина – Верещук

Франция "заморозила" два вертолета Усманова – СМИ

Премьер Польши считает, что РФ "достаточно скоро" попытается захватить треть Украины

В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир – глава ОВА

Все новости...
Росcия
Подоляк рассказал, когда переговоры с РФ пойдут полегче
Британия назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции
Зеленский: Кто руководит евроатлантическим сообществом, неужели Москва?
Последние новости
01:13
МИД: блокирование миссии ОБСЕ не поможет России избежать ответственности
00:47
Газопровод под Средиземным морем – Италия ищет альтернативу газу из РФ
00:36
Сводка Генштаба: врагу не удалось блокировать и захватить Киев
00:35
Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"
00:28
В селе на Киевщине враг авиаударом разрушил жилые дома
00:20
Солдаты из "Южной Осетии" отказались воевать в Украине и сбежали домой – Медиазона
00:12
В "Дию" подали более 25 тысяч заявок о компенсации жилья – Зеленский
00:06
Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"
23:56
Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы
23:53
Зеленский: россияне пытаются проявить свой больной креатив в Херсонской области
Все новости...