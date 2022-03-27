Россия стреляет издалека ракетами, потому что боится украинской ПВО – британская разведка
По мнению британской разведки, Россия запускает по территории Украины свои бомбы издалека, потому что бережет свои самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.
Источник: разведка Британии
Дословно: "Россия продолжает полагаться на "дистанционные" боеприпасы, запускаемые из российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов для украинских сил ПВО".
Детали: В Британии пишут, что российские военно-воздушные и ракетные силы продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, в том числе по многим объектам в густонаселенных жилых районах.
Отмечается, что отказ или уменшение применения этого оружия усложнит положение РФ, связанное с ограниченными запасами, что вынудит Россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.