Підрозділи РФ відступають у Білорусь, щоб відновити боєздатність і блокувати Київ – штаб

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що російська армія відводить декілька підрозділів у район Чорнобиля, згодом – у Білорусь для відновлення боєздатності та блокування Києва із південно-західного напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, вів обстріли житлових масивів у передмістях та безпосередньо у місті Києві.

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За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій.

Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію Республіки Білорусь для проведення заходів відновлення боєздатності.

Не виключається, що після проведення зазначених заходів перегрупування та посилення угруповання військ окупантами буде відновлено дії щодо блокування Києва із південно-західного напрямку.