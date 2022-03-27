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Подразделения РФ отступают в Беларусь, чтобы восстановить боеспособность и блокировать Киев – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 01:43

Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что российская армия отводит несколько подразделений в район Чернобыля, затем – в Беларусь для восстановления боеспособности и блокировки Киева с юго-западного направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Оказывал огненное влияние на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и непосредственно в Киеве.

По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери в ходе ведения наступательных действий.

Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию Республики Беларусь для проведения мер восстановления боеспособности.

Не исключается, что после проведения указанных мер перегруппировки и усиления группировки войск оккупантами будут возобновлены действия по блокированию Киева с юго-западного направления.

Темы: Киеввойна
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