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Окупанти вивезли з Маріуполя в Донецьк дітей без батьків – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 02:03
Дитяча лікарня в Маріуполі після бомбардування, скриншот відео маріупольської міськради

Російські загарбники вивезли з Маріуполя в лікарню окупованого Донецька дітей без батьків.

Джерело: Укрінформ із посиланням на мешканців окупованого Донецька

Пряма мова мешканки Донецька: "Так, у Донецьку, у лікарні ім. Вишневського у Київському районі, у другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя.

Одяг у них є, але діти потребують памперсів, сумішей молочних для малюків і фруктів.

Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини".

Деталі: Деякі активісти в окупованому Донецьку закликають допомогти маріупольським дітям. Медсестри у лікарні також кажуть, що лікарня не відмовиться від допомоги цим дітям.

Жителі у Донецьку також повідомили, що у двох школах №№25 та 31 Ленінського району і в гімназії №70 у Київському районі перебувають біженці, яких російські військові вивезли зі зруйнованого Маріуполя.

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Наприклад, у школі №31 зараз перебувають близько 250 маріупольчан. Але ці люди не постійно тут живуть, вони ночують. Потім, якщо у біженців не знаходяться родичі в Донецьку, які можуть їх забрати, людей вивозять до Таганрога, до Росії. Попередньо у людей забирають документи і телефони, які потім повертають не всім.

За словами донеччан, люди, яких привезли з Маріуполя, "перебувають у тяжкому психологічному стані, видно, що вони змучені, знесилені та здебільшого мовчать".

Теми: війнаРосіяМаріупольДонецьк
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