Оккупанты вывезли из Мариуполя в Донецк детей без родителей – СМИ

Российские захватчики вывезли из Мариуполя в больницу оккупированного Донецка детей без родителей.

Источник: Укринформ со ссылкой на жителей оккупированного Донецка

Прямая речь жительницы Донецка: "Да, в Донецке, в больнице им. Вишневского в Киевском районе, во втором инфекционном отделении находятся многие дети, которых привезли из Мариуполя.

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Одежда у них есть, но дети нуждаются в памперсах, смесях молочных для малышей и фруктах.

Дети без родителей. Необходимо искать родителей и не игнорировать какое-либо объявление о поиске ребенка".

Детали: Некоторые активисты в оккупированном Донецке призывают помочь мариупольским детям. Медсестры в больнице также говорят, что больница не откажет в помощи этим детям.

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Жители Донецка также сообщили, что в двух школах №№25 и 31 Ленинского района и в гимназии №70 в Киевском районе находятся беженцы, которых российские военные вывезли из разрушенного Мариуполя.

К примеру, в школе №31 сейчас находятся около 250 мариупольчан. Но эти люди не постоянно здесь живут, они ночуют. Потом, если у беженцев не находятся родственники в Донецке, которые могут их забрать, людей вывозят в Таганрог, в Россию. Предварительно у людей отнимают документы и телефоны, которые потом возвращают не всем.

По словам жителей Донецка, люди, которых привезли из Мариуполя, "находятся в тяжелом психологическом состоянии, видно, что они измучены, обессилены и большей частью молчат".