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У Харкові в укритті відкрили фестиваль класичної музики

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 01:44
У Харкові в укритті відкрили фестиваль класичної музики
скриншот

У Харкові, де тривають постійні обстріли, в укритті відкрили фестиваль класичної музики KharkivMusicFest-2022.

Джерело: організатори KharkivMusicFest-2022, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно організатори фестивалю: "26 березня, ми як і планували відкрили KharkivMusicFest-2022.

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Цього разу відкриття фестивалю відбулось не в урочистій атмосфері великої зали Харківської філармонії, і не публіка йшла до нас, а ми прийшли до слухачів у бомбосховища. Бо музика може дати так багато – надію, розраду, підтримку, і волю до перемоги".

Пряма мова Синєгубова: "Вже місяць живемо під постійними обстрілами окупантів, але попри це ми не втратили віру. Сьогоднішній символічний KharkivMusicFest цьому доказ".

Деталі: о 12 годині на платформі станції метро "Історичний музей" відбулося символічне відкриття KharkivMusicFest-2022 - "Концерт поміж вибухів".

ВІДЕО ДНЯ

Струнний квінтет виконав програму з шедеврів класичної музики Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика, а також обробки українських народних пісень, які були написані спеціально для цього концерту молодим харківським композитором і диригентом Володимиром Богатирьовим.

Теми: Харківвійнамузика
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