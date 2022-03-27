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В Харькове в бомбоубежище открыли фестиваль классической музыки

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 01:44
В Харькове в бомбоубежище открыли фестиваль классической музыки
скриншот

В Харькове, где продолжаются постоянные обстрелы, в укрытии открыли фестиваль классической музыки KharkivMusicFest-2022.

Источник: организаторы KharkivMusicFest-2022, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно организаторы фестиваля: "26 марта мы как и планировали открыли KharkivMusicFest-2022.

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На этот раз открытие фестиваля состоялось не в торжественной обстановке большого зала Харьковской филармонии, и не публика шла к нам, а мы пришли к слушателям в бомбоубежища. Потому что музыка может дать так много – надежду, утешение, поддержку и волю к победе".

Прямая речь Синегубова: "Уже месяц живем под постоянными обстрелами оккупантов, но, несмотря на это, мы не потеряли веру. Сегодняшний символический KharkivMusicFest этому доказательство".

Детали: В 12 часов на платформе станции метро "Исторический музей" состоялось символическое открытие KharkivMusicFest-2022 – "Концерт между взрывами".

ВИДЕО ДНЯ

Струнный квинтет исполнил программу по шедеврам классической музыки Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика, а также обработки украинских народных песен, написанных специально для этого концерта молодым харьковским композитором и дирижером Владимиром Богатыревым.

Темы: Харьковвойнамузыка
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