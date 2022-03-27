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Графік евакуаційних потягів на 27 березня

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 04:00
фото: УЗ

Укрзалізниця опублікувала графік руху евакуаційних потягів на 27 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: У неділю додаткові потяги будуть рушати з міст Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса.

Зокрема, потяги курсуватимуть за таким графіком:

Харків

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.

Дніпро

ВІДЕО ДНЯ

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;

16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Теми: Укрзалізницяевакуація
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