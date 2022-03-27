Графік евакуаційних потягів на 27 березня
Неділя, 27 березня 2022, 04:00
Укрзалізниця опублікувала графік руху евакуаційних потягів на 27 березня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: У неділю додаткові потяги будуть рушати з міст Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса.
Зокрема, потяги курсуватимуть за таким графіком:
Харків
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.
Дніпро
ВІДЕО ДНЯ
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ
13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;
16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.