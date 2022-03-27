Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

График эвакуационных поездов на 27 марта

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 04:00
фото: УЗ

Укрзализныця опубликовала график движения эвакуационных поездов на 27 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: В воскресенье дополнительные поезда будут двигаться из городов Харьков, Днепр, Краматорск, Одесса.

В частности, поезда будут курсировать по следующему графику:

Харьков

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.

Днепр

ВИДЕО ДНЯ

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск

13:00 – №278/277 Краматорск – Львов;

16:00 – №280/279 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
powered by lun.ua
Главное сегодня

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы

Очередная партия оружия и другой помощи от США уже поступает в Украину

Все оккупанты покинули зону ЧАЭС

Все новости...
Укрзализныця
График эвакуационных поездов на 26 марта
График эвакуационных поездов на 25 марта
График эвакуационных поездов на 24 марта
Последние новости
02:14
"Где не стреляют – будем сеять" – глава Сумской ОВА
01:45
План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии
01:44
Президент Европарламента едет в Киев
01:41
Донецкая область: захватчики за сутки убили 5 гражданских и ранили 22
01:33
Нестрашный газовый шантаж и сожженные российские резервы: экономические итоги
01:15
В Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов 11 населенных пунктов
01:13
МИД: блокирование миссии ОБСЕ не поможет России избежать ответственности
00:47
Газопровод под Средиземным морем – Италия ищет альтернативу газу из РФ
00:36
Сводка Генштаба: врагу не удалось блокировать и захватить Киев
00:35
Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"
Все новости...