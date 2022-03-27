График эвакуационных поездов на 27 марта
Воскресенье, 27 марта 2022, 02:00
Укрзализныця опубликовала график движения эвакуационных поездов на 27 марта.
Источник: Укрзализныця
Детали: В воскресенье дополнительные поезда будут двигаться из городов Харьков, Днепр, Краматорск, Одесса.
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В частности, поезда будут курсировать по следующему графику:
Харьков
11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.
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Днепр
20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск
13:00 – №278/277 Краматорск – Львов;
16:00 – №280/279 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.