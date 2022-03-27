График эвакуационных поездов на 27 марта

Укрзализныця опубликовала график движения эвакуационных поездов на 27 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: В воскресенье дополнительные поезда будут двигаться из городов Харьков, Днепр, Краматорск, Одесса.

В частности, поезда будут курсировать по следующему графику:

Харьков

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.

Днепр

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20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск

13:00 – №278/277 Краматорск – Львов;

16:00 – №280/279 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.