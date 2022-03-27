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Під час бойових дій на Луганщині загинув телеоператор зі Львова

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 05:33
фото: SPILKA News

Під час бойових дій у Луганській області загинув телеоператор і фотограф зі Львова Юрій Олійник.

Джерело: SPILKA News у TG

Дослівно: "Під час бойових дій з російськими окупаційними військами на Луганщині загинув львівський відеооператор і фотограф, працівник 24 каналу і сайту ZAXID.NET Юрій Олійник.

Він був бійцем однієї з бригад Збройних сил України, які виконували завдання в зоні бойових дій. Йому було 39 років".

Деталі: Як повідомляється, Олійник загинув 23 березня на сході України. Воювати пішов з перших днів повномасштабного вторгнення.

Крім того, він був ветераном АТО, воював на Донбасі у 2014-2015 році. Після повернення працював телеоператором у львівській редакції 24 каналу. Захоплювався фотографією і походами в гори.

Теми: Луганська областьвійнаЛьвівЗМІ
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