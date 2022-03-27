Під час бойових дій на Луганщині загинув телеоператор зі Львова
Неділя, 27 березня 2022, 05:33
Під час бойових дій у Луганській області загинув телеоператор і фотограф зі Львова Юрій Олійник.
Джерело: SPILKA News у TG
Дослівно: "Під час бойових дій з російськими окупаційними військами на Луганщині загинув львівський відеооператор і фотограф, працівник 24 каналу і сайту ZAXID.NET Юрій Олійник.
Він був бійцем однієї з бригад Збройних сил України, які виконували завдання в зоні бойових дій. Йому було 39 років".
Деталі: Як повідомляється, Олійник загинув 23 березня на сході України. Воювати пішов з перших днів повномасштабного вторгнення.
Крім того, він був ветераном АТО, воював на Донбасі у 2014-2015 році. Після повернення працював телеоператором у львівській редакції 24 каналу. Захоплювався фотографією і походами в гори.