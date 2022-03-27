Во время боевых действий в Луганской области погиб телеоператор из Львова

Во время боевых действий в Луганской области погиб телеоператор и фотограф из Львова Юрий Олейник.

Источник: SPILKA News в TG

Дословно: "Во время боевых действий с российскими оккупационными войсками в Луганской области погиб львовский видеооператор и фотограф, работник 24 канала и сайта ZAXID.NET Юрий Олейник.

Он был бойцом одной из бригад Вооруженных сил Украины, выполнявших задачи в зоне боевых действий. Ему было 39 лет".

Детали: Как сообщается, Олийнык погиб 23 марта на востоке Украины. Воевать ушел с первых дней полномасштабного вторжения.

Кроме того, он был ветераном АТО, сражался на Донбассе в 2014-2015 году. После возвращения работал телеоператором во львовской редакции 24 канала. Увлекался фотографией и походами в горы.