Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим
Неділя, 27 березня 2022, 05:30
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання України 15 військовим, трьом із яких – посмертно.
Джерело: указ президента
Деталі: Зеленський постановив присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка"
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- КОРНІЙЧУКУ Богдану Сергійовичу – лейтенанту (посмертно)
- КУЛИКУ Сергію Григоровичу – штаб-сержанту (посмертно)
- МАКСИШКУ Денису Костянтиновичу – старшому лейтенанту (посмертно)
А також присвоїв звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка"
- БАНДАРЮ Владиславу Юрійовичу – старшому лейтенанту
- БАРАНОВСЬКОМУ Сергію Анатолійовичу – полковнику
- БУРКОВСЬКОМУ Сергію Вікторовичу – підполковнику
- ГОЛІШЕВСЬКОМУ Івану Леонідовичу – підполковнику
- ГРИШАКУ Роману Геннадійовичу – штаб-сержанту
- ГУРАЛЮ Віталію Олеговичу – капітану
- ДИКУНУ Ігорю Володимировичу – молодшому лейтенанту
- ДРОГОМИРЕЦЬКОМУ Роману Юрійовичу – капітану
- КРАВЧЕНКУ Артуру Андрійовичу – старшому лейтенанту
- ЛЮБАРЦЮ Миколі Олександровичу – капітану
- МИХАЙЛЮКУ Юрію Володимировичу – капітану
- ШМАТАЛЮКУ Євгену Вікторовичу – майору.