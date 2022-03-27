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Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 05:30
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим
фото: facebook

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання України 15 військовим, трьом із яких – посмертно.

Джерело: указ президента

Деталі: Зеленський постановив присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка"

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  • КОРНІЙЧУКУ Богдану Сергійовичу – лейтенанту (посмертно)
  • КУЛИКУ Сергію Григоровичу – штаб-сержанту (посмертно)
  • МАКСИШКУ Денису Костянтиновичу – старшому лейтенанту (посмертно)

А також присвоїв звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка"

  • БАНДАРЮ Владиславу Юрійовичу – старшому лейтенанту
  • БАРАНОВСЬКОМУ Сергію Анатолійовичу – полковнику
  • БУРКОВСЬКОМУ Сергію Вікторовичу – підполковнику
  • ГОЛІШЕВСЬКОМУ Івану Леонідовичу – підполковнику
  • ГРИШАКУ Роману Геннадійовичу – штаб-сержанту
  • ГУРАЛЮ Віталію Олеговичу – капітану
  • ДИКУНУ Ігорю Володимировичу – молодшому лейтенанту
  • ДРОГОМИРЕЦЬКОМУ Роману Юрійовичу – капітану
  • КРАВЧЕНКУ Артуру Андрійовичу – старшому лейтенанту
  • ЛЮБАРЦЮ Миколі Олександровичу – капітану
  • МИХАЙЛЮКУ Юрію Володимировичу – капітану
  • ШМАТАЛЮКУ Євгену Вікторовичу – майору.

Теми: ЗеленськийЗбройні силинагороди
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