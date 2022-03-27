Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным
Воскресенье, 27 марта 2022, 05:30
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Украины 15 военным, трем из которых посмертно.
Источник: указ президента
Детали: Зеленский постановил присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"
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- КОРНИЙЧУК Богдану Сергеевичу – лейтенанту (посмертно)
- КУЛИКУ Сергею Григорьевичу – штаб-сержанту (посмертно)
- МАКСИШКУ Денису Константиновичу – старшему лейтенанту (посмертно)
А также присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"
- БАНДАРЮ Владиславу Юрьевичу – старшему лейтенанту
- БАРАНОВСКОМУ Сергею Анатольевичу – полковнику
- БУРКОВСКОМУ Сергею Викторовичу – подполковнику
- ГОЛИШЕВСКОМУ Ивану Леонидовичу – подполковнику
- ГРИШАКУ Роману Геннадиевичу – штаб-сержанту
- ГУРАЛЯ Виталию Олеговичу – капитану
- ДИКУНУ Игорю Владимировичу – младшему лейтенанту
- ДРОГОМЫРЕЦКОМУ Роману Юрьевичу – капитану
- КРАВЧЕНКО Артуру Андреевичу – старшему лейтенанту
- ЛЮБАРЦЕ Николаю Александровичу – капитану
- МИХАЙЛЮКУ Юрию Владимировичу – капитану
- ШМАТАЛЮКУ Евгению Викторовичу – майору.