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Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 06:30
фото: facebook

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Украины 15 военным, трем из которых посмертно.

Источник: указ президента

Детали: Зеленский постановил присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"

  • КОРНИЙЧУК Богдану Сергеевичу – лейтенанту (посмертно)
  • КУЛИКУ Сергею Григорьевичу – штаб-сержанту (посмертно)
  • МАКСИШКУ Денису Константиновичу – старшему лейтенанту (посмертно)

А также присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

  • БАНДАРЮ Владиславу Юрьевичу – старшему лейтенанту
  • БАРАНОВСКОМУ Сергею Анатольевичу – полковнику
  • БУРКОВСКОМУ Сергею Викторовичу – подполковнику
  • ГОЛИШЕВСКОМУ Ивану Леонидовичу – подполковнику
  • ГРИШАКУ Роману Геннадиевичу – штаб-сержанту
  • ГУРАЛЯ Виталию Олеговичу – капитану
  • ДИКУНУ Игорю Владимировичу – младшему лейтенанту
  • ДРОГОМЫРЕЦКОМУ Роману Юрьевичу – капитану
  • КРАВЧЕНКО Артуру Андреевичу – старшему лейтенанту
  • ЛЮБАРЦЕ Николаю Александровичу – капитану
  • МИХАЙЛЮКУ Юрию Владимировичу – капитану
  • ШМАТАЛЮКУ Евгению Викторовичу – майору.

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Темы: ЗеленскийВооруженные силынаграды
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