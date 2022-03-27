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Західні посадовці підтвердили, що російський солдат переїхав танком свого командира

"Європейська правда"Неділя, 27 березня 2022, 06:39

Західні офіційні особи підтвердили, що російський полковник був вбитий своїми підлеглими, що є ще одним свідченням невдоволення серед російських сил в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Полковник, командир 37-ї мотострілецької бригади, потрапив під бронетехніку та отримав важкі поранення обох ніг.

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"Ми вважаємо, що командира бригади було вбито своїми солдатами внаслідок масштабних втрат, завданих його бригаді", - сказав один з посадовців.

"Ми вважаємо, що його було вбито його солдатами навмисно. Ми вважаємо, що його переїхали власні війська", -  додав співрозмовник.

У  середу відомий український  журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що військовослужбовець танкового батальйону 37 ОМСБр звинуватив у загибелі товаришів по службі командира бригади полковника Юрія Медведєва. 

Він обрав зручний момент під час бою і переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги. Згодом стало відомо, що командир помер.

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За словами Цимбалюка, йдеться про БТРг мотострілецької бригади, яка базується у військовій частині 69647 (Бурятія). Дві БТГр з більш ніж 1500 військовослужбовців втратили близько 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому Медведєва було нагороджено орденом мужності.

Західний чиновник також підтвердив українські повідомлення про те, що генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії, загинув у бою, що зробило його сьомим російським генералом, який загинув у бою з початку вторгнення.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович раніше повідомив про смерть генерал-лейтенанта Якова Рязанцева і зазначив, що його вбили на аеродромі Чорнобаївки, де російські війська неодноразово зазнавали втрат.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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