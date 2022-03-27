Западные чиновники подтвердили, что российский солдат переехал танком своего командира

Западные официальные лица подтвердили, что российский полковник был убит своими подчиненными, что является еще одним свидетельством недовольства среди российских сил в Украине.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Politico.

Полковник, командир 37-й мотострелковой бригады, попал под бронетехнику и получил тяжелые ранения обеих ног.

"Мы считаем, что командир бригады был убит своими солдатами в результате масштабных потерь, причиненных его бригаде", - сказал один из чиновников.

"Мы считаем, что он был убит своими солдатами умышленно. Мы считаем, что его переехали собственные войска", - добавил собеседник.

В среду известный украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что военнослужащий танкового батальона 37 ОМСБр обвинил в гибели сослуживцев командира бригады полковника Юрия Медведева.

Он выбрал удобный момент во время боя и переехал танком стоявшего рядом командира, повредив ему обе ноги. Впоследствии стало известно, что командир скончался.

По словам Цымбалюка, речь идет о БТРг мотострелковой бригады, базирующейся в воинской части 69647 (Бурятия). Две БТГр из более 1500 военнослужащих потеряли около 50% личного состава, большое количество солдат получили ранения разной степени тяжести. При этом Медведев был награжден орденом мужества.

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Западный чиновник также подтвердил украинские сообщения о том, что генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией, погиб в бою, что сделало его седьмым российским генералом, погибшим в бою с начала вторжения.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее сообщил о смерти генерал-лейтенанта Якова Рязанцева и отметил, что его убили на аэродроме Чернобаевки, где российские войска неоднократно несли потери.