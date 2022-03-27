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Луганщина: росіяни обстріляли школу і станцію "швидкої"

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 07:52
фото: Телеграм Гайдая

Росіяни пошкодили 11 будинків на Луганщині, під обстріл потрапили школа в селі поблизу Лисичанська і станція швидкої допомоги в Сєвєродонецьку.

Джерело: голова Луганської ОВА/ОДА Сергій Гайдай у Телеграм

Деталі: Ще 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків пошкоджені вогнем росіян у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному.

Також потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції "швидкої допомоги" в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста.

Внаслідок дій агресора постраждало двоє осіб, врятовано з-під завалів – четверо. Загалом упродовж доби сталося 16 займань житлового фонду та 15 га сухої трави.

Ситуація навколо відновлення критичної інфраструктури Луганщини залишається незмінною. Без електроенергії перебувають 95 312 споживачів: знеструмлені 32 населених пункти області – 12 частково та 20 повністю.

Крім того, без газопостачання залишаються 27 населених пунктів (близько 41 000 абонентів) – 23 повністю та 5 частково.

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Відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна, частково обмежено подачу води до Золотого, сіл Гірської громади, проблеми з подачею води є також у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Теми: війнаЛуганська область
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