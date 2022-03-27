Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: россияне обстреляли школу и станцию "скорой"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 07:52
фото: Телеграмм Гайдая

Россияне повредили 11 домов в Луганской области, под обстрел попали школа в селе близ Лисичанска и станция скорой помощи в Северодонецке.

Источник: глава Луганской ОВА/ОДА Сергей Гайдай в Телеграмм

Детали: Еще 3 многоэтажки и 8 частных домов повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

Также попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции "скорой помощи" в Северодонецке и два оптовых склада города.

В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов – четверо. Всего за сутки произошло 16 возгораний жилого фонда и 15 га сухой травы.

Ситуация вокруг возобновления критической инфраструктуры Луганщины остается неизменной. Без электроэнергии находятся 95 312 потребителей: обесточены 32 населенных пункта области – 12 частично и 20 полностью.

Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью и 5 частично.

ВИДЕО ДНЯ

Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды в Золотое, села Горской общины, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.

Темы: войнаЛуганская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия перебрасывает ракетные комплексы в Беларусь – Минобороны

Грузия заявила, что присоединяется к санкциям против России

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы

Все новости...
война
Западные чиновники подтвердили, что российский солдат переехал танком своего командира
Российские военные в Беларуси обменивают топливо и провизию на спиртное – штаб
Генштаб: На двух направлениях ВСУ отразили 7 вражеских атак
Последние новости
05:55
Россияне разграбили ЧАЭС и отель рядом — вынесли даже вилки и ложки
05:39
Путину нет места в "Большой двадцатке" – Трюдо
05:33
Российские оккупанты под Черниговом уничтожили две колонны волонтеров
05:10
Зеленский наградил еще 136 военных
04:54
Армения не будет способствовать транзиту наемников на войну с Украиной – Пашинян
04:31
СМИ: ЕС на саммите с Китаем потребует заверений, что Пекин не будет помогать России в войне
04:28
Россия перебрасывает ракетные комплексы в Беларусь – Минобороны
03:55
США: Россияне повредили не менее шести зернохранилищ в Украине
03:40
Грузия заявила, что присоединяется к санкциям против России
03:12
США вводят отметку "пол Х" в паспортах
Все новости...