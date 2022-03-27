Луганщина: россияне обстреляли школу и станцию "скорой"

Россияне повредили 11 домов в Луганской области, под обстрел попали школа в селе близ Лисичанска и станция скорой помощи в Северодонецке.

Источник: глава Луганской ОВА/ОДА Сергей Гайдай в Телеграмм

Детали: Еще 3 многоэтажки и 8 частных домов повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

Также попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции "скорой помощи" в Северодонецке и два оптовых склада города.

В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов – четверо. Всего за сутки произошло 16 возгораний жилого фонда и 15 га сухой травы.

Ситуация вокруг возобновления критической инфраструктуры Луганщины остается неизменной. Без электроэнергии находятся 95 312 потребителей: обесточены 32 населенных пункта области – 12 частично и 20 полностью.

Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью и 5 частично.

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Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды в Золотое, села Горской общины, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.