Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Луганщина: россияне обстреляли школу и станцию "скорой"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 06:52
Луганщина: россияне обстреляли школу и станцию скорой
фото: Телеграмм Гайдая

Россияне повредили 11 домов в Луганской области, под обстрел попали школа в селе близ Лисичанска и станция скорой помощи в Северодонецке.

Источник: глава Луганской ОВА/ОДА Сергей Гайдай в Телеграмм

Детали: Еще 3 многоэтажки и 8 частных домов повреждены огнем россиян в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

Реклама:

Также попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции "скорой помощи" в Северодонецке и два оптовых склада города.

В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов – четверо. Всего за сутки произошло 16 возгораний жилого фонда и 15 га сухой травы.

Ситуация вокруг возобновления критической инфраструктуры Луганщины остается неизменной. Без электроэнергии находятся 95 312 потребителей: обесточены 32 населенных пункта области – 12 частично и 20 полностью.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью и 5 частично.

Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды в Золотое, села Горской общины, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.

Темы: войнаЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
война
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов и 30 артиллерийских систем врага
В Донецкой области оккупанты угрожают отбирать детей, которые не ходят в школу − Генштаб
Последние новости
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
Все новости...
Реклама: