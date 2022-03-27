ЗМІ підозрюють, що окупанти використали фосфорні бомби під Авдіївкою
Неділя, 27 березня 2022, 08:35
Американський журналіст видання Buzzfeed news Крістофер Міллер вважає, що росіяни застосували проти українців заборонений білий фосфор.
Джерело: Міллер у Twitter
Пряма мова Міллера: "Зараз на передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців.
Фотографії українського лейтенанта, зроблені в режимі реального часу, коли ми говорили.
Він назвав це "божевіллям"