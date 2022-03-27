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ЗМІ підозрюють, що окупанти використали фосфорні бомби під Авдіївкою

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 08:35

Американський журналіст видання Buzzfeed news Крістофер Міллер вважає, що росіяни застосували проти українців заборонений білий фосфор.

Джерело: Міллер у Twitter

Пряма мова Міллера: "Зараз на передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців.

Фотографії українського лейтенанта, зроблені в режимі реального часу, коли ми говорили.

Він назвав це "божевіллям"

 

Теми: ДонбасвійнаокупаціяРосія
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