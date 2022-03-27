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СМИ подозревают, что оккупанты использовали фосфорные бомбы под Авдеевкой

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 07:35
СМИ подозревают, что оккупанты использовали фосфорные бомбы под Авдеевкой

Американский журналист издания Buzzfeed news Кристофер Миллер считает, что россияне применили против украинцев запрещенный белый фосфор.

Источник: Миллер в Twitter

Прямая речь Миллера: "Сейчас на передовой вблизи Авдеевки на востоке страны русские войска используют белый фосфор против украинцев.

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Фотографии украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени, когда мы говорили.

Он назвал это "безумием".

 

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Темы: ДонбассвойнаоккупацияРосcия
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