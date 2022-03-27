СМИ подозревают, что оккупанты использовали фосфорные бомбы под Авдеевкой
Воскресенье, 27 марта 2022, 07:35
Американский журналист издания Buzzfeed news Кристофер Миллер считает, что россияне применили против украинцев запрещенный белый фосфор.
Источник: Миллер в Twitter
Прямая речь Миллера: "Сейчас на передовой вблизи Авдеевки на востоке страны русские войска используют белый фосфор против украинцев.
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Фотографии украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени, когда мы говорили.
Он назвал это "безумием".
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