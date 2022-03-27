Десятки тисяч людей вийшли на марш солідарності з Україною в Лондоні

Десятки тисяч людей пройшли центром Лондона в суботу, щоб висловити солідарність з українським народом і впевненість у перемозі у війні проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Після заклику президента України Володимира Зеленського до людей з усього світу протестувати проти кровопролиття Трафальгарська площа перетворилася на жовто-блакитне море.

London was so beautiful today💙💛

It is huge for every Ukrainian inside and outside the country pic.twitter.com/PaeJOvV4NT — Alisa Lialina (@lialina_a) March 26, 2022

Мер Лондона Садік Хан, який організував марш солідарності, заявив, що за останній місяць Україна пережила "неймовірний біль та страждання". Хан сказав, що Лондон стояв "пліч-о-пліч з Україною в темну годину".

ВІДЕО ДНЯ

Хан також оголосив про виділення фінансування у понад 1,1 мільйона фунтів стерлінгів для підтримки біженців і людей, які шукають притулку в Лондоні.

На великому екрані прозвучав заклик Володимира Зеленського об'єднуватися на мітингах та відстоювати свободу, на що люди на площі бурхливо відреагували.

Посол України Вадим Пристайко у своєму виступі застеріг від умиротворнення Росії, заявивши, якщо Росія переможе в Україні - вона піде далі на захід.

За даними Міністерства внутрішніх справ Британії, країна видала понад 20 тисяч віз українським біженцям, які мають сімейні зв'язки із королівством.

Раніше Британія також запустила схему "Дім для України", за якою британці можуть прийняти будь-якого українця для проживання у своєму домі мінімум на пів року.