Десятки тисяч людей вийшли на марш солідарності з Україною в Лондоні

Десятки тисяч людей пройшли центром Лондона в суботу, щоб висловити солідарність з українським народом і впевненість у перемозі у війні проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Після заклику президента України Володимира Зеленського до людей з усього світу протестувати проти кровопролиття Трафальгарська площа перетворилася на жовто-блакитне море.

London was so beautiful today💙💛

It is huge for every Ukrainian inside and outside the country pic.twitter.com/PaeJOvV4NT